مجلس الأمة يثمن قرار رئيس الجمهورية اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا لاقتنائه

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستُعمّق الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وأشار قوجيل أن ذلك سيُفضي لوأد التحالف المريب بين المال الفاسد وعرّابيه من ممارسي الفعل السياسي خارج القانون.

وقد ترأس صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وثمّن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، عالياً ما تضمّنه الخطاب الأخير الذي وجّهه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للأمة.

ووصف قوجيل الخطاب بخطاب طمأنة وخارطة طريق عمل للمرحلة القادمة، والتي ستواصل فيها بلادنا المضي قُدُماً بناء الجزائر الجديدة.

كما نوه مكتب مجلس الأمة، بقرار رئيس الجمهورية بخصوص توجيهه بالعمل على اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19.

وذلك من أجل الشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021، الأمر الذي من شأنه محاصرة وتطويق الجائحة.

وذكر وهو يترحم على روح الفقيد المجاهد الفريق “أحمد قايد صالح” في ذكرى وفاته الأولى، بالهبّة الشعبية التي شيّعته إلى مثواه الأخير.

وثمن مكتب مجلس الأمة، قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أكّد أن الوضع في الصحراء الغربية يحدد فقط وفق القانون الدولي.

كما أشاد بما جاء في الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، لإيجاد حل سياسي بين المغرب والصحراء الغربية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد التذكير بموقف الجزائر الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، معتبراً إياها قضية غير قابلة للمقايضة والمساومة.

للإشارة، خصّص الاجتماع لتبادل وُجهات النظر حول أجندة عمل المجلس في الفترة القادمة، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.

وقد قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وقد وجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بمباشرة التحضيرات العملية لبرمجة العمل المنوط باللجان الدائمة.

لا سيما ما تعلق منه بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.