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مجلس الأمة يختتم دورته العادية غدا

بقلم نادية بن طاهر
مجلس الأمة يختتم دورته العادية غدا
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يختتم مجلس الأمة دورته العادية 2022-2023 غدا الخميس، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 23-06. المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يختتم مجلس الأمة غدا الخميس 20 جويلية 2023 دورته العادية 2023/2022 على الساعة التاسعة صباحا”.

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