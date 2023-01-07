مجلس الأمة يدين اقتحام المسجد الأقصى ويدعو إلى تجسيد مضمون إعلان الجزائر

أدان مجلس الأمة، اليوم السبت، بالقاهرة, اقتحام باحات المسجد الأقصى داعيا إلى التجسيد الفعلي لمضمون إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية الـ31.

والمحافظة على روح اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وكشف ذات المصدر، ان رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, ساعد عروس.

وخلال مشاركته في أشغال الدورة الـ29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أدان بشدة اقتحام الوزير الصهيوني لباحات المسجد الاقصى بمباركة من حكومته المتطرفة.

داعيا إلى التجسيد الفعلي لمضمون إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية الـ31, لاسيما منه التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.

والمحافظة على لم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني المجسد في اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واكد ممثل مجلس الأمة على ضرورة الحفاظ على روح هذا الاتفاق. وترقيته إلى مستويات أعلى من الفاعلية.

والاستمرارية والعمل على الخروج بالقضية الفلسطينية إلى دائرة الوضوح في الرؤية والوسيلة والهدف كما جاء في إعلان الجزائر.