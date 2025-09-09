مجلس الأمة يدين الاعتداء الصهيوني على قطر ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية

أصدر مجلس الأمة بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن إدانته الكاملة للاعتداء الصهيوني الغادر الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

مؤكداً تضامنه المطلق والثابت مع الدوحة ومع القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجاء في البيان أن هذا التصعيد الخطير والانتهاك الصارخ لسيادة قطر يمثل استطالة رعناء وتحاملاً ممنهجاً على الدول العربية. ويعكس انحرافاً فاضحاً وسلوكاً غير محسوب العواقب من قبل الكيان الصهيوني.

وأضاف المجلس أن الاعتداء الشائن على قطر يعَدُّ طعناً مباشراً للجهود الدولية الساعية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. لا سيما في قطاع غزة الذي يشهد مآسي إنسانية منذ ما يقارب العامين، ويمثل إهانة للقيم الإنسانية جمعاء.

وأكد البيان أن الكيان الصهيوني، في محاولاته المستمرة لخداع الرأي العام العالمي، يستخدم ذرائع باطلة مثل “معاداة السامية” و”مشروع إسرائيل الكبرى” لتبرير انتهاكاته، متناسياً الحقائق التاريخية وحقوق الشعوب المضطهدة.

وجدّد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، في رسالته إلى رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، التضامن الكامل مع قطر. مشيداً بأرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء، والذين التحقوا بركب الشهداء المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وشدّد المجلس على أن الجزائر ستبقى وفية لمواقفها التاريخية في دعم الشعوب المظلومة والساعية للتحرر. داعياً في الوقت ذاته إلى كسر حالة الجمود التي أصابت المجتمع الدولي، وعجزه المستمر عن وضع حد للاحتلال الصهيوني المتعنت وإنهاء عدوانه المستمر منذ 1948، خاصة في غزة الجريحة.