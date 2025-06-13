مجلس الأمة يدين العدوان الصهيوني ضد الشعب الإيراني

أدان رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، وبشدة، العدوان الصهيوني ضد الشعب الإيراني وبناه التحتية ومنشآته القاعدية.

وأكد ناصري في بيانٍ اليوم، أن هذا العدوان الجائر الذي يتعارض مع القوانين الدولية، يعبّر مرة أخرى عن السياسة الاستيطانية والإجرامية للكيان الإسرائيلي الصهيوني، القائمة على الغايات التوسعية اللامشروعة، والأساليب العدوانية الرامية إلى بسط نفوذه، وضمان أمنه على حساب حرمة ووحدة وسيادة وأمن دول الجوار.

كما جاء في البيان “إنّ مكتب مجلس الأمة، وإذ يشجب ويدين هذه الهجمات العدوانية التي تزدري على نحو قبيح سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. وتنتهك انتهاكا صارخاً القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .. فإنّه يؤكّد بأنّ المنظومة الدولية أضحت أمام تحدٍّ حقيقي يستوجب تحرّكا فعلياً وجاداً من شأنه أن يضمن سلم وأمن المنطقة وبلدانها من أيّة تداعيات قد تنثر الخراب وتجرّها إلى حرب لا تبقي ولا تذر..

إنّ هذه الهجمات الشنيعة للكيان الاستعماري، والتي تنضاف إلى سلاسل غير منتهية من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت دولا عدة. بدءاً بالابادة على غزة الأبيّة وشعبنا الفلسطيني، منذ ما يربو على عشرين شهراً، فضحت الوجه القبيح للصهيونية. وأحدثت انقلابا مفاهيمياً لدى الدولة المارقة ومن يواليها، حول ماهية الدول المعتدية والمُعتدَى عليها، مكّنها من استباحة أيّة أجواء والتوغّل في أيّ أرض أرادت، وقت ما شاءت وأنّى شاءت، حتى غدت دولة فوق القانون تزدري بنوده، تحاسب الجميع ولا تكترث بالجميع..

إن مجلس الأمة، وإذ يعبر بكل قوة، عن استنكاره الشديد وتنديده المطلق، بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية. يدعو برلمانات العالم إلى الوقوف في صف دعاة السلم والأمن الدوليين. والعمل على إلزام الكيان الإسرائيلي، بالتوقف حالا ونهائيا عن سياسته الهمجية التي من شأنها توسيع نطاق الحرب في المنطقة. مما يؤثر سلبا على استقرارها وأمنها. كما يدعو المجتمع الدولي بكل هيئاته و منظماته، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، أمام هذا التعسف الإسرائيلي الخطير وذلك بمحاسبته وتجريمه.

وإذ يجدد مكتب مجلس الأمة إدانته المطلقة لهذا العدوان الإرهابي المقيت. فإنّه يتوجه بتعازيه الخالصة لمجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الاسلامية الإيرانية. ومن خلاله إلى الشعب الإيراني الشقيق. راجياً من الله العليّ القدير أن يربط على قلوب العوائل المكلومة، ويمنّ على مصابيهم بعاجل الشفاء”.