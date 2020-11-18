مجلس الأمة يدين خرق المغرب للشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

أدان مجلس الأمة، الانتهاكات المتواصلة للمغرب التي تشهدها المنطقة العازلة بالكركرات، وخروقاته للشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة بخصوص المسألة الصحراوية.

وقال إن الانتهاكات تجسد على أرض الواقع عقيدة استعمارية وأوهام توسعية غير مسنودة البتّة بأية شرعية قانونية أو تاريخية.

وأكد أنه يبقى واجباً وآنياً على الأمم المتحدة التسريع في إيجاد الحلول وعلى أرض الواقع، بالأدوات القانونية والشرعية والدبلوماسية.

ودعا مكتب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، الى التعجيل بتعيين المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية.

وشدد على تجاوز ما تعرفه القضية من جمود يستغله طرف بعينه، بدعم غير معلن من قوى دولية معروفة وبتواطؤ مفضوح، ممن يدعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار، وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف.

وأشار أنها مسألة مبدأ بالنسبة للشعب الجزائري وللجزائر بما يتماشى مع موروثنا الثوري والتحرري.