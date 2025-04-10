مجلس الأمة يرد على تصريحات وزير خارجية ترامب حول القضية الصحراوية

كشف مجلس الأمة أن تصريحات كتابة الدولة الأمريكية بخصوص القضية الصحراوية جنوح عن الشرعية الدولية. مشيرا إلى أن موقف الولايات المتحدة الامريكية سيغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية.

واضاف مجلس الأمة في بيان له حول تطورات القضية الصحراوية، أن الموقف سيقوض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال. مضيفا أن القضية الصحراوية ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة.

كما شدّد مجلس الأمة على أن القضية الصحراوية قضية تصفية إستعمار وفق ما هو ثابت ضمن كل القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة. مجدّدا تأكيده على أن قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة. سوى من خلال تمكين الشعب الصحراوي الأبي من ممارسة حقه في تقرير المصير. في إطار استفتاء عادل وشفاف.

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