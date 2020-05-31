مجلس الأمة يرد على محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثّتها أبواق إعلامية فرنسية

رد اليوم الأحد، مكتب مجلس الأمة، على محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثّتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر.

وأعرب مكتب المجلس، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن استنكاره الشديد واستهجانه البالغ لما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة.

وندد مجلس الامة بهذه الانحرافات الخطيرة، مهيبا بالمواطنات والمواطنين بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها.

ودع مجلس الامة إلى رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد مجلس الامة في هذا الصدد بأن هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر.