مجلس الأمة يستمع إلى وزيري التعليم العالي والفلاحة يومي 8 و9 فيفري

قرر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، عقد جلسة استماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وستنظم الجلسة، من قبل لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة.

وتتطرق الجلسة إلى موضوع “قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة ومخطط العمل المستقبلي”.

وحسب بيان مجلس الأمة، فإن جلسة الاستماع لوزير التعليم العالي ستكون يوم الثلاثاء 2 فيفري.

كما ستعقد لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، جلسة استماع إلى د وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الثلاثاء 9 فيفري.

وستناقش الجلسة موضوع “قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل”.

وخلال هذا الاجتماع، وافق المكتب، على مقترحات اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة.

إضافة إلى، البعثات الاستعلامية المؤقتة، والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.