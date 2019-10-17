مجلس الأمة يستمع لـ”علي طالبي” في إطار تفعيل إجراءات رفع الحصانة عنه

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، اليوم الخميس، إلى العضو علي طالبي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها أنهت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن العضو “أحمد أوراغي” وأعدت التقرير الخاص به.

وسترفع اللجنة، التقريرين الخاصين برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة “علي طالبي” و”أحمد أوراغي” إلى المكتب.

وسيعرض تقريرا اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة.

وواصلت اللجنة برئاسة نور الدين بالأطرش،اجتماعاتها لدراسة طلب وزير العدل حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن “علي طالبي” و”أحمد أوراغي”.

وجرى الاجتماع، بحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمّة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.