مجلس الأمة يشارك بأشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا

يشارك وفد برلماني، من مجلس الأمة، في أشغال المرحلة الثالثة، للدورة العادية، للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من 24 إلى 28 جوان الجاري، بفرنسا.

وجاء في بيان للمجلس، اليوم الأحد، أن جدول أعمال هذه الدورة، التي ستعقد بمدينة “ستراسبورغ”، يتضمن دراسة وضع حد للعنف ضد الأطفال.

بالإضافة إلى مساهمة مجلس أوروبا في أهداف التنمية المستدامة والوضع في سوريا: آفاق الحل السياسي.

ويتشكل وفد مجلس الأمة، من رئيس الوفد ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، رشيد عاشور، وكذا عضوي مجلس الأمة، فؤاد سبوتة ورابح يوب.

للتذكير، يشارك البرلمان الجزائري، بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ويحوز على صفة مدعو.