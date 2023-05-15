مجلس الأمة يشارك بجوهانسبورغ في أشغال البرلمان الإفريقي

يشارك وفد عن مجلس الأمة في أشغال الدورة العادية الثانية من الفصل التشريعي السادس للبرلمان الإفريقي. والذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بجوهانسبورغ جنوب إفريقيا.

وحسب ما أفاد به بيان المجلس ان الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تنعقد تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”. حيث عرفت حضور رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، ورئيسة البرلمان الأنديني، غلوريا فلوريس شنايدر.

ويمثل مجلس الأمة في هذه الأشغال كل من عبد المجيد عز الدين، رئيس المجموعة الجيو-سياسية لشمال إفريقيا، وعبد المالك تاشريفت، عضو لجنة المراجعة والحسابات العامة.

وخلال هذه الدورة سيتم مناقشة “سبل وكيفيات تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وفق المخططات الوطنية لكل برلمان عضو”.

وأضاف البيان تحورت تقارير اللجان حول عدة مواضيع، لاسيما منها “المعلومات والحقوق الرقمية، تغير المناخ. وكذا حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة، الطب التقليدي في النظم الصحية الإفريقية والمساواة بين الجنسين”. و سيتم “إدراج حالة السلم والأمن في القارة على جدول أعمال الجلسة العامة”.