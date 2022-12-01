مجلس الأمة يشارك بندوة التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا

يشارك مجلس الأمة، غدا الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين، في فعاليات الندوة الـ 46 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي، والتي تدوم يومين.

وحسب بيان لمجلس الأمة، ستعرف هذه الندوة، مشاركة دولية واسعة من كافة أنحاء العالم.

وتهدف الندوة، إلى التعبير عن دعم كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار. ومساندة حقه المشروع في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وسيتباحث المشاركون في هذا الحدث البرلماني الهام راهن القضية الصحراوية. ومعاناة الشعب الصحراوي من الانتهاكات الجسيمة لأرضه وحقوقه وثرواته.

وكذا الآليات المناسبة لتكثيف الدعم وتنسيق المواقف من أجل وضع حد لوحشية الاستعمار الذي شوه المنطقة.

ويأتي كل ذلك في إطار ورشات عمل تختص بالسياسة والمعلومات، الموارد الطبيعية، حقوق الإنسان والأراضي المحتلة، وتعزيز الدولة الصحراوية.

وهذا ويمثل الجزائر في هذه الندوة، ممثلين من عدة فعاليات وطنية، من ضمنها وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين.

ومن بينه وفد عن مجلس الأمة الذي يتشكل من أعضاء مجلس الأمة، حمزة آل سيد الشيخ، وسمير زوبيري، وعلي عبد القادر، وميلود حنافي، ورشيد معلم، وعبد الحق براهيمي، ورابح منعوم.

جدير بالذكر أن التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي هي شبكة دولية تضم شخصيات ومنظمات من مختلف دول العالم.

وتسعى التنسيقية، إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ويشارك مجلس الأمة بانتظام في نشاطاتها القيمة، باعتبارها منبر حر لتأكيد موقف الجزائر الثابت، الداعم للقضية الصحراوية العادلة.