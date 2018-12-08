مجلس الأمة يشارك غدا ببولندا في مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية

يشارك مجلس الامة غدا الاحد بمدينة كراكوف البولندية في الاجتماع البرلماني لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

الاجتماع ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان البولندي ويتضمن جدول أعماله دراسة عدة مواضيع.

منها تطوير وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية كأداة لتشجيع العمل المناخي على المستوى الوطني وخلق اطار ملائم للاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وكذا الأدوات الاقتصادية في القوانين والسياسات البيئية الوطنية.

ويمثل مجلس الامة في هذا الاجتماع كل من السيدين بن علي بن زاغو و وحيد فاضل عضوا مجلس الأمّة في أشغال الاجتماع البرلماني.