مجلس الأمة يشارك في أشغال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي

يشارك عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي.في أشغال الجلسة الأولى من دور الإنعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. مابين 11 و 16 أكتوبر 2021، بالقاهرة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تضمن جدول الأعمال، إجتماع اللجان الدائمة للبرلمان العربي. ولجانه المتخصصة، وكذا إجتماع هيئة المكتب والجلسة العامة.

وكان البرلمان العربي قد أصدر بيانا حول التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي. جدّد فيه رفضه القاطع لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأذان بقوة كل إعتداء على تاريخ الجزائر العريق والذي يُعد جزءا مشرفا من تاريخ العالم العربي. زاخر بإرث حضاري ثري بالمقاومة والتضحية والنضال من أجل الوطن والأمة العربية. كما أكد مساندته للجزائر في تصديها لكل إساءة تمس هويتها وإرثها التاريخي وإنجازاتها المكتوبة بدماء ملايين الشهداء ضد الإستعمار البائد فكرا وممارسة.

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من جهة أخرى قدم عبد الكريم قريشي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع استرشادي حول الأمن السيبراني، مقترحات بنود إضافية لنص المشروع من خلال تجريم محاولة إرتكاب الجرائم السبرانية. حيث أن تجريم المحاولة هو جزء مهم من اجل التمكن من الردع والمتابعة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم قبل التمكن من الولوج إلى أنظمة البيانات وتعطيلها.

بالإضافة إلى حماية الطفولة على الأنترنيت، من خلال تقديم المشورة والمساعدة للأطفال والآباء والمعلمين والمهنيين . بشأن الأسئلة الرقمية ومحاربة الإعتداء الجنسي على الأطفال عبر الأنترنيت.

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