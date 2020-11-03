مجلس الأمة يشارك في أشغال المجلس المدير للإتحاد البرلماني الدولي

يشارك نائب رئيس مجلس الأمة، حميد بوزكري، في أشغال الدورة 206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شارك حميد بوزكري، في أشغال هذه الدورة، ضمن الوفد البرلماني المشترك برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والذي تم بشكل افتراضي عبر النات، اليوم الثلاثاء.

وقد سجلت الدورة مشاركة 412 برلماني يمثلون 145 برلمان وطني، عضو في الاتحاد البرلماني الدولي.

كما عرفت الدورة انتخاب دوارت باشيكو وهو برتغالي الجنسية، رئيساً جديداً للاتحاد البرلماني الدولي، لعهدة من 3 سنوات، خلفاً لغابرييلا كويفاس وهي مكسيكية الجنسية.

ودوارت باشيكو، هو الرئيس الثلاثون لهذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1889.

هذا، وقد عرفت الدورة، استعراض المشاركين العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، من بينها: نتائج المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، وتقرير لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين، والأوضاع في مالي بعد حل البرلمان في أوت 2020.