مجلس الأمة يشارك في إجتماعات لجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة للبرلمان الإفريقي

يشارك مجلس الأمة في اجتماعات لجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة للبرلمان الإفريقي.

ومثل مجلس الأمة، حوباد بوحفص، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عضو البرلمان الإفريقي.

وتنعقد اجتماعات اللجنة، في الفترة ما بين 14 و16 أفريل، من خلال منصة الكترونية للتحاضر عن بعد.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار الاجتماعات النظامية للجان الدائمة للبرلمان الإفريقي.

ويتمحور جدول أعمالها حول تشجيع التصديق على بروتوكول معاهدة الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

وهو المتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستقرار وإضفاء الطابع المحلي عليه.

وقد ألقى ممثل مجلس الأمة مداخلة، في سياق مناقشة تقرير الاجتماع السابق لذات اللجنة حول الجريمة الالكترونية.

واستعرض فيها تجربة الجزائر في التصدي للممارسات التي من شأنها المساس بالأمن والممتلكات عن طريق استغلال التطور التكنولوجي المتسارع.

وذلك من خلال سن قوانين لمكافحتها وتجريمها وتسليط عقوبات مناسبة عليها، صادق عليها البرلمان بغرفتيه.

على غرار تكييف قانون العقوبات وكذا المصادقة على قانون متضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.

بالإضافة لنصوص أخرى، من بينها قانون التجارة الإلكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، تحدد ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟلمعاملات.