مجلس الأمة يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي

يشارك ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، في اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنتي الفريق القانوني. وجائزة التميز البرلماني العربي، ينظمها الاتحاد البرلماني العربي يومي 06 و07 جانفي 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الفريق القانوني، دراسة قوانين استرشادية تتعلق بالبيئة والملكية الفكرية والجرائم الالكترونية.

كما سيدرس أعضاء لجنة جائزة التميز البرلماني العربي لائحة هذه الجائزة التكريمية، وكذا ملفات المرشحين لنيلها في مختلف فئاتها البرلمانية.

في حين، يتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية دراسة عدة محاور تنظيمية. منها تقرير الأمين العام للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية. وكذا، مشروع الموازنة لعام 2023 بالإضافة إلى المصادقة على تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي. واستعراض استراتيجية عمله في الفترة من 2023 إلى 2026.