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الوطني

مجلس الأمة يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

بقلم نسرين محفوف
مجلس الأمة يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا
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يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في فعاليات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية للتعاون والأمن في أوروبا. في الفترة مابين 24 و 26 نوفمبر 2022، بالعاصمة البولندية وارسو.

ويتكون وفد مجلس الأـمة من سعيد سعيدي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية. قدور براجع، عضو مجلس الأمة، أحمد بدة، عضو مجلس الأمة.

جدير بالذكر، أن البرلمان الجزائري يحوز على صفة شريك في التعاون لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد دأب على المشاركة بانتظام في اجتماعاتها، بهذه الصفة.

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