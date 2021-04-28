مجلس الأمة يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي

شارك وفد برلماني عن أعضاء مجلس الأمة في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 أفريل 2021.

وحسب بيان للمجلس، نظمت هذه الإجتماعات تحضيرا لإنعقاد الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة ما بين 10 و27 ماي.

ويتكون الوفد المشارك من حميد بوزكري، نائب رئيس مجلس الأمة، عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي

وأحمد خرشي، عضو مجلس الأمة، عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وناقش المشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة موضوع “التغلب على الجائحة اليوم، وبناء المستقبل بشكل أفضل”.

كما سيحدد البرلمانيون مسارات العمل البرلماني المحتمل، وتقاسم التجارب وأحسن الممارسات للمضي قدما.

وفي تدخل فوزية بن باديس، أشارت الى أن جميع دول العالم عملت على وضع الاجراءات اللازمة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وأكدت ذات المتحدثة، على ضرورة فرض تدابير مقيدة، من أجل المحافظة على الصالح العام وفرض النظام العام.