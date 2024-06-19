مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي

يشارك مجلس الأمة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد اليوم الأربعاء بمدينة زنجيبار التنزانية.

وحسب بيان للغرفة التشريعية العليا، ستكون الأخيرة ممثلة بنائب رئيس المجلس، أحمد خرشي. الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي.

وخلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، سيطلّع أعضاء اللجنة على التقدم المحرز في أعمال فريق العمل حول التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده.

وستنظر اللجنة أيضا في الآثار والوسائل العملية للتنفيذ الفعال لمدوّنة قواعد سلوك مسؤولي الحوكمة في الاتحاد البرلماني الدولي. بالإضافة كذلك إلى دراسة مذكرات التفاهم التي سيبرمها الاتحاد مع المبادرة الإنمائية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ومع معهد الاقتصاد والسلام.