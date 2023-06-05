مجلس الأمة يشارك في اجتماع شبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن بواشنطن

يشارك مجلس الأمة في أشغال الاجتماع الخامس لشبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن بواشنطن.

وحسب بيان للمجلس، ينعقد الإجتماع، ما بين 5 و 9 جوان الجاري بواشنطن

وسيكون مجلس الأمة ممثلا في أشغال هذا الاجتماع بعضو المجلس نوارة جعفر. بصفتها عضو شبكة النساء البرلمانيات وعضو ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وسيعرف الاجتماع مشاركة برلمانيين وسياسيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. ضمن ورشات وحلقات نقاش متخصصة.