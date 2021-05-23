مجلس الأمة يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة شؤون فلسطين بإيران

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة بفعاليات الاجتماع الاستثنائي للجنة شؤون فلسطين، باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسيتم عقد الاجتماع غدا الاثنين بالعاصمة الإيرانية طهران، بالتعاون مع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

ويشارك بالاجتماع كل من:

علي جرباع، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عضو اللجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، رئيس الوفد.

– محمد أخموك، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، عضو اللجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

– فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوع استخدام الامكانيات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد.

كما سيناقش وضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.