مجلس الأمة يشارك في التأسيس الرسمي لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بغانا

سيشارك وفد عن مجلس الأمة، يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بعاصمة غانا، أكرا، في الجمعية الثانية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بغية المصادقة على الميثاق التأسيسي لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فإنه “بتوجيه من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في الجمعية الثانية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية. والتي تحتضنها عاصمة جمهورية غانا يومي 26 و27 أكتوبر 2024”.

ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الأمة، سالم بن مبارك، ممثلا لرئيس مجلس الأمة. وعضوا المجلس، بلحاج بسام عبدو، وبن هدية يوسف رضا.

وسيخصص هذا الاجتماع “للمصادقة على الميثاق التأسيسي لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية والإعلان رسميا عن تأسيس هذه المنظمة البرلمانية وتشكيل مكتبها وإنشاء هياكلها. لتكون فضاء تكامليا جديدا تنبثق عنه الحلول. والاقتراحات المناسبة للنهوض بالتنمية ومواجهة التحديات التي تشهدها قارة إفريقيا”.