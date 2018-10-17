مجلس الأمة يشارك في الدورة الأولى للفترة التّشريعيّة للبرلمان الإفريقي بـ”كيغالي”

يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ، التي ستنعقد بالعاصمة الرّوانديّة كيغالي في الفترة ما بين 18 أكتوبر الجاري و02 نوفمبر القادم، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان للمجلس.

وأوضح البيان، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمّن اجتماعات اللّجان الدّائمة للبرلمان الإفريقيّ .

بالإضافة إلى مناقشة عدّة مواضيع تهم القارّة منها السّلم والأمن في إفريقيا وأنظمة الأمن الغذائيّ في إفريقيا و دور بعثات ملاحظة الانتخابات للاتّحاد الإفريقيّ في إنهاء الخلافات.

ويمثل مجلس الأمة في هذه الأشغال كل من محمد زوبيري رئيس المجموعة البرلمانيّة لحزب جبهة التّحرير الوطنيّ عضو البرلمان الإفريقيّ وعبد القادر مولخلوة رئيس لجنة التّجهيز والتّنمية المحلّيّة عضو البرلمان الإفريقيّ .