مجلس الأمة يشارك في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو في ليتوانيا

وكشف شرفي خلال ندوة صحفية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أنه لا يمكن تغيير أو استبدال المترشح إلا في حالة الوفاة أوالمانع الشرعي. مؤكدا أن المترشح إذا تم رفضه من قبل السلطة والمحكمة وتم رفضه أيضا لا يمكن إستخلافه طبقا للمادة 225 من قانون الإنتخابات. مشيرا إلى أن التصويت ضروري ولا وجود للتصويت بالوكالة.

وأضاف شرفي، أن مجموع الترشيحات بلغت 503 ملفا. وسحب 603 ملف. مؤكدا أن 20 بالمائة من الملفات سحبت ولم تسترجع. مشيرا إلى أنه تم قبول 416 ملف. كما تم رفض 31 ملف. بينما هناك 56 ملفا قيد الدراسة.

أما الحالات التي تم قبول تغيير المترشحين، فتم وضع 13 ملفا لتغيير القائمة. 9 حالات بسبب الإستقالة. و3 حالات بسبب الوفاة، وحالة واحدة بسبب حكم إدانة ضد مترشح. مما سمح بتغيير المترشح واستخلافه. مشيرا إلى أن السلطة المستقلة للإنتخابات إتخذت 6 قرارات و 3 تعليمات للوقوف على التأطير القانوني للعملية الإنتخابية.

أما بخصوص الهيئة الناخبة فقد بلغت 27 الف و151 ناخب على مستوى المجالس البلدية والولائية. كما تم تسجيل 497 مترشح رجال. و 5 مترشحات نساء. كما أن نسبة المترشحين مستواهم العلمي دون شهادة البكالوريا بلغ 198 مترشحا. أما المترشحين الحائزين على المستوى الجامعي فعددهم 305 مترشح.

وبخصوص عامل السن فبلغ عدد المترشحين من سن 35 إلى 40 سنة، 133 مترشحا. ومن 41 سنة الى 50 سنة، 36 بالمائة.

وبخصوص المترشحين أكد شرفي، أن هناك 325 مترشحا تم تزكيته من قبل الأحزاب عبر 50 ولاية. بينما الأحرار فهناك 176 مترشحا عبر 46 ولاية.أين تم تزكية 78 مترشحا من حزب جبهة التحرير عبر 50 ولاية. والأرندي 74 مترشح في 47 ولاية.

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