مجلس الأمة يشارك في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

يشارك يوسف مصار، رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، في أشغال الدورة السنوية 67 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 11 أكتوبر 2021، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيستعرض المشاركون في هذه الدورة عدة مواضيع من بينها: أجندة حلف الناتو 2030 ومراجعة مفهومه الإستراتيجي، والدروس المستفادة من مشاركة حلف الناتو في أفغانستان.

كما سيتناول المشاركون موضوع صمود الديمقراطية والأخبار المغلوطة، وتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتغير المناخي.

هذا ويتضمن جدول أعمال الدورة الإجتماعات النظامية للجان والجلسة العامة، وستعرف الدورة مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة البرتغالية.

وأشار البيان، إلى أن البرلمان الجزائري يشارك بانتظام في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، بصفته عضو شريك متوسطي.

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