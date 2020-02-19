مجلس الأمة يشارك في الدورة الـ 14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في فعاليات الدورة الـ 14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، يومي 20 و21 فيفري، بالعاصمة اليونانية أثينا.

ويتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة من محمد زكرياء، عبد المجيد مختار، محمد قطشة، الطاهر غزيل.

وسيناقش المشاركون في هذه الدورة مواضيع متنوعة تهم منطقة المتوسط، وذلك في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية.

على غرار التطور السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتبادلات الاقتصادية والتجارية.

وكذا التعاون السياسي والأمني والاجتماعي والبيئي، ومواجهة الإرهاب والتغيرات المناخية.

بالإضافة إلى نشاطات الجمعية البرلمانية للمتوسط للعام 2020.

ومن المنتظر أن تتم خلال هاته الدورة مراسم انتقال رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط للفترة 2020-2021.