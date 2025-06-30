مجلس الأمة يشارك في الدورة الـ 32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

يشارك مجلس الأمة ضمن وفد مشترك بين غرفتي البرلمان، في أشغال الدورة الـ 32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. المنعقدة بمدينة بورتو (البرتغال)

أوضح بيان لمجلس الأمة أن هذا الأخير سيكون ممثلا في هذه الدورة (29 جوان- 3

جويلية).بنائب رئيس مجلس الأمة. عمر خمايس و العضوين، دليلة بن جودي ويوسف لعراب وبإطار سامي بمجلس الأمة،سليم رحموني.

و بالنسبة لجدول أعمال الدورة، فيتضمن اجتماعات لجانها الدائمة وجلستها العلنية، حيث سيناقش المشاركون مسائل أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية وبيئية. ومواضيع تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، إلى جانب “سبل تعزيز الأمن والتوصل إلى تسوية. دائمة للنزاعات والأزمات الدولية”.

جدير بالذكر، أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية

البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا. بصفته شريك في التعاون.