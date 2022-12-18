مجلس الأمة يشارك في المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي بالقاهرة

يشارك مجلس الأمة, اليوم الأحد وغدا الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر. بأشغال المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي. الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية والبرلمان العربي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

كما أوضح المصدر ذاته, أن المؤتمر يهدف إلى “الاطلاع على جهود الدول ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية. والوزارات والمنظمات والهيئات العربية والدولية والمؤسسات العامة والخاصة في مجال القوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي”.

ويأتي هذا المؤتمر –يضيف البيان–“انطلاقا من الشعور بالمسؤولية التاريخية اتجاه اللغة العربية. بصفتها مسألة ذات أبعاد سياسية, أمنية, علمية, ثقافية, اجتماعية ووطنية وقومية. إذ تعد مسؤولية الجميع كل حسب موقعه واختصاصه. ولا تسقط المسؤولية عن أي جهة, مهما بذلت الجهات الأخرى من جهود في خدمة اللغة العربية. لأن اللغة نظام يرتبط بالجميع ويرتبط بتشكيل الفرد والمجتمع والدولة وعلاقتها بالدول والمجتمعات الأخرى”.

كما أشار ذات المصدر إلى أن مجلس الأمة سيكون ممثلا بعبد الكريم قريشي. عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي. والذي سيترأس الجلسة الصباحية بعنوان: “اللغة العربية في المنظمات العربية”. والتي تتمحور حول “التعريف بجهود المنظمات في مجال خدمة اللغة العربية. وكذا تقديم المقترحات والمبادرات للتعاون المشترك في مسألة اللغة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي. لاسيما من خلال تعميم قانون اللغة العربية على الدول والجامعات الأعضاء في المنظمات والاتحادات. ودعوة الدول والمؤسسات الحكومية إلى وضع ضوابط وارشادات للقانون”.