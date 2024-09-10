مجلس الأمة يشارك في المؤتمر العالمي الـ10 للبرلمانيين الشباب

يشارك وفد عن مجلس الأمة ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيتم تنظيم المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024 بمدينة يرفيان، عاصمة جمهورية أرمينيا.

ويمثل مجلس الأمة في هذا المؤتمر العالم، كل من حمزة بوحفص، عضو مجلس الأمة، وعصام نشمة، عضو مجلس الأمة.

ويندرج هذا المؤتمر في إطار سلسلة مؤتمرات دأب الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيمها سنويا، من أجل تعزيز مشاركة البرلمانيين الشباب في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات التي يشهدها العالم، وينعقد هذا العام تحت عنوان: “تجنب الأجيال الضائعة: المحافظة على التربية والشغل في كل الظروف”.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدة مواضيع منها التقدم المحرز في مجال التربية وتشغيل الشباب، مع بدء العد التنازلي لآفاق 2030.

وتأثير الأزمات على حقوق الشباب وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي. وتقديم تصورات متعلقة بالتربية والشغل لفائدة الفئات الضعيفة والمهمشة.

ومساهمة البرلمانيين الشباب من أجل حماية تمكين الشباب في مرحلة الأزمات.