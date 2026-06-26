مجلس الأمة يشارك في المؤتمر الـ8 للبرلمان العربي بالقاهرة

سيشارك وفد برلماني في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، المزمع عقده يوم غد السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، بتكليف من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.

وحسب بيان لمجلس الأمة، يتشكل الوفد من جلول حروشي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، رئيس الوفد. وعيسى بورقبة، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي. وأحمد جرعوب، عضو مجلس الأمة، ونبيل أورادي، عضو مجلس الأمة. وسليم رباحي، مدير دراسات، مكلف بالإعلام والاتصال.

وينعقد المؤتمر تحت شعار “رؤية برلمانية عربية لتعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي”.

هذا وقد سبق انعقاد المؤتمر، اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لإعداد الوثيقة الختامية والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد لحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية ضد أية اعتداءات خارجية. ةتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسترفع مخرجات وقرارات المؤتمر الثامن للدورة العادية الخامسة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (القمة العربية 2026).

ومثل مجلس الأمة في اجتماعات اللجنة التحضيرية، عيسى بورقبة، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي.