مجلس الأمة يشارك في المنتدى البرلماني العالمي لصندوق النقد الدولي بواشنطن

سيشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في المنتدى البرلماني العالمي الذي تنظمه الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يومي 21 و22 أكتوبر 2024 في واشنطن.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيشارك في المنتدى، كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد صالح لطيفي، وعضو مجلس الأمة، عزوز ناصري. بتوجيه من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل.

وينعقد هذا المنتدى تحت عنوان: ” التعاون متعدد الأطراف: النتائج والتحديات والطريق الواجب اتباعه”.

ويهدف المشاركون في المنتدى، من برلمانيين وخبراء اقتصاديين، من خلال جلسات نقاش وورشات عمل، إلى تباحث الأولويات العالمية والمحلية والطارئة، والتي يمكن لصندوق النقد الدولي المساهمة في رفع تحدياتها بالشراكة مع البرلمانيين.

للإشارة، فإن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي منظمة مستقلة غير حكومية تم إنشاءها عام 2000.

وتعمل المنظمة، على توفير منبر للبرلمانيين من الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. من أجل المرافعة لصالح المزيد من المساءلة والشفافية في مجالات التعاون التنموي.