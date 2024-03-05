مجلس الأمة يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت

يشارك مجلس الأمة، ابتداء من اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنظم من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن الوفد البرلماني يتشكل من عضوي مجلس الأمة أحمد دزيري وعبد الحفيظ حميدات.

وسيركز المنتدى العربي على “أهداف التنمية المستدامة ال5 التي سيستعرضها المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024، والمتعلقة أساسا بالقضاء على الفقر والجوع، بالإضافة إلى تحقيق السلم والعدل ومكافحة التغيرات المناخية”.

وسيكون هذا المنتدى “منبرا إقليميا لمناقشة الأولويات والمساهمات الإقليمية في مسار تنفيذ ومستويات تحقيق الأهداف وكذا الفرص والتحديات المتصلة بتنفيذ خطة 2030 في البلدان العربية”، وفقا لذات البيان.