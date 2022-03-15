مجلس الأمة يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

شارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وفي بيان للمجلس، فإن أشغال هذا المنتدى يأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر الجاري.

كما يتشكل الوفد من من الاعضاء لزهاري نعيمي، و بلقاسم عبد العالي، بالاضافة الى مبارك مولود فلوتي.

كما ينعقد منتدى عام 2022 تحت عنوان “التعافي والمناعة”، ويندرج في إطار متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

بالمقابل يتضمن جدول أعماله، إضافة إلى استعراض الأهداف 4 و5 و14 و15 من أهداف التنمية المستدامة، دراسة ومناقشة إعادة البناء نحو الأفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

الى جانب مناقشة مواضيع بشأن التعافي من الوباء في البلدان العربية الأقل نموا، و الاندماج الاجتماعي من خلال التعافي.

بالاضافة الى الإمداد الإقليمي الموجه نحو الصحة، للمساعدة على التعافي وتعزيز الاستعداد لمواجهة الصدمات في المستقبل.

هذا و كان لأعضاء وفد مجلس الأمة مشاركة فاعلة خلال جلسات النقاش اليوم الثلاثاء، ذكروا فيها بإنجازات الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضحوا استراتيجياتها الموجهة لتحقيق مزيد من المكاسب في هذا الإطار، رغم التحديات الجسيمة التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وتداعياته السلبية على السيرورة الاقتصادية والتنموية لكافة دول العالم.

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