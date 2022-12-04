مجلس الأمة يشارك في الندوة الإقليمية الثانية للبرلمانات الإفريقية بجيبوتي

تفتتح يوم غدٍ الاثنين، فعاليات الندوة الإقليمية الثانية للبرلمانات الإفريقية. بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنظمة في الفترة ما بين 05 و07 ديسمبر، بالعاصمة جيبوتي.

ويمثل مجلس الأمة في هده الفعالية الافريقية كل من محمد شوشان، عضو مجلس الأمة، محمد خويلدي، عضو مجلس الأمة.

وسيشكل هذا اللقاء فرصة للبرلمانيين للإطلاع على مستويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. فضلا عن المبادرات التي اتخذتها البرلمانات في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تحقيقها الفعال.

وسيتلقى البرلمانيون والموظفون في البرلمانات معلومات محدثة عن مجالات التقدم الرئيسية. والعقبات التي ينبغي التصدي لها على وجه السرعة.

وستدعى الوفود إلى تبادل المعلومات المحدثة عن كيفية تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد السياسي ومن خلال وظائفها البرلمانية.