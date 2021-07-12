مجلس الأمة يشارك في جلسة حول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

شارك بن علي بن زاغو، عضو مجلس الأمة، اليوم الإثنين، في منتدى برلماني بعنوان: “رسالة الجائحة، عودة الحكومات “، من تنظيم الاتحاد البرلماني الدولي.

وجاءت هذه المشاركة، على هامش أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

وحسب بيان للمجلس، فقد ناقش المشاركون خلال هذا الاجتماع، كيفيات وإجراءات إعادة البناء الجيد بعد الجائحة.

كما تم تنظيم، حلقات النقاش للإجابة على مجموعة تساؤلات من بينها كيفية تحديد البرلمانات للعلاقة القائمة بين القطاع العام المسير من قبل الحكومات والقطاع الخاص الذي يحكمه نظام السوق.

وكذا الاجراءات البرلمانية التي من شأنها تقليص الاحتكارات الكبرى في جميع القطاعات الاقتصادية، والاصلاحات المؤسساتية الداعمة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لجعل الحكومات أكثر مرونة وقدرة للاستجابة للاحتياجات المواطنين.