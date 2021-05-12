مجلس الأمة يشارك في جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس

شارك عضو مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي، في جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع التي يمر بها القدس الشريف والمسجد الأقصى.

وأكد ممثل مجلس الأمة في مداخلته، على تنديد واستنكار الجزائر للمنحى الخطير الذي ما فتئت تتخذه الأوضاع في فلسطين المحتلة.

بالإضافة إلى التمادي المستفز الذي ينتهجه الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

مستهجنا سلبية منظمات حقوق الإنسان وبعض الهيئات الدولية التي احترفت التدخل في شؤون دول ذات سيادة.

وكذا تخاذل المجتمع الدولي تجاه كيان يسحق القانون وينتهك حقوق الإنسان ويمارس العنف والترويع والطرد والتشريد.

كما جدد عضو مجلس الأمة التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للجزائر حكومتا وشعبا بقيادة رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

ودعا ذات المتحدث، إلى تكثيف الجهود وإخلاص النوايا لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.