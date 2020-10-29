مجلس الأمة يشارك في لقاء الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلنطي

شاركت نوارة جعفر، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، في لقاء افتراضي نظمته الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلنطي.

وحسب بيان للمجلس، تم تنظيم هذا اللقاء، بمناسبة الذكرى العشرون لمصادقة مجلس الأمن على القرار 1325.

ويحمل اللقاء عنوان “الانجازات والتحديات الملحة لتنفيذ برنامج النساء، السلم والأمن”.

وتم عقد هذا الإجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وضم هذا اللقاء خبراء وباحثون في قضايا السلم والأمن.

ويهدف اللقاء للتفكير والبحث في الانجازات المحققة في تنفيذ برنامج “المرأة، السلم والأمن”، وكدا تحديد التحديات والعراقيل المستقبلية.

للإشارة، يشارك البرلمان الجزائري في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلنطي بصفة عضو شريك.