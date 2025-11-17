مجلس الأمة يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي بالكونغو

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في المؤتمر السابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي، والاجتماع الرابع والثمانين للجنته التنفيذية، بالكونغو.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيتم عقد هذا المؤتمر، في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر بكينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويتكون الوفد من عضو مجلس الأمة، قدور براجع، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان الإفريقي، محمد عمرون. وعضو مجلس الأمة، رشيد العايب،عضو مجلس الأمة، العيد بوقفة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة موضوع تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل التنمية المستدامة.

وكذا تحديات الانتقال الطاقوي وتنمية الطاقات المتجددة في إفريقيا، وذلك من خلال اللجنتين الدائمتين للسياسة، والشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة.

كما سيصادق أعضاء اللجنة التنفيذية على برنامج عمل الاتحاد لعام 2026 ومشروع ميزانيته، وعدة مسائل تنظيمية.