مجلس الأمة يشارك في مؤتمر جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، برئاسة عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، في أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

وحسب بيان لمجلس الأمة، انطلقت أشغال المؤتمر يوم أمس الجمعة، وتستمر إلى غاية 17 جانفي 2023 في مدينة الداخلة بمخيمات اللاجئيين الصحراويين.

ويتشكل وفد مجلس الأمة من عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. وكمال خليفاتي، مقرر لجنة الشؤون الخارجية.

وكذا أعضاء مجلس الأمة، محفوظ بوصبع، ومحمد سالمي، وصالح رقيق.

ويحمل هذا المؤتمر اسم الشهيد “امحمد خداد”، وينعقد تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة”.

ويهدف المنظمون من هذا المؤتمر، إلى تقييم المستجدات الحاصلة على الساحة الوطنية الصحراوية.

وكذا الخروج بقرارات تتناسب وخصوصية المرحلة الجديدة التي تشهدها القضية الصحراوية العادلة، في مسيرتها المشروعة نحو الحرية والكرامة والاستقلال.