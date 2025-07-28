مجلس الأمة يشارك في مؤتمر عالمي بسويسرا

يشارك وفد عن مجلس الأمة، يوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف (سويسرا).

أوضح مجلس الأمة، في بيان، أنه ” بتكليف من رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، يشارك وفد برلماني عن المجلس، ضمن وفد مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 جويلية 2025 بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف (سويسرا)”.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار “العالم في حالة اضطراب : التعاون البرلماني والعمل متعدد الأطراف في خدمة السلام والعدالة والازدهار من أجل الجميع”، عروضا لتقارير ونقاشا حول “مشاركة النساء والشباب في الحياة البرلمانية في سياق من الاستقطاب والشدائد”، “الابتكار من أجل مستقبل سلمي وصياغة حلول جديدة لعالم مضطرب”، “الفرص الجديدة للتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030”.

ويتناول المشاركون موضوع “دور البرلمانات في تشكيل المستقبل الرقمي، حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة : نحو عمل شامل لمكافحة التمييز”.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر، الذي ينعقد كل خمس سنوات، يعتبر أكبر تجمع لأعلى مستويات التمثيل البرلماني في العالم ويهدف أيضا إلى “تكريس الحوار والتشاور بين قادة البرلمانات”، و”تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية”.

للإشارة، يتشكل وفد مجلس الأمة المشارك في أشغال هذا المؤتمر من كل من نائب رئيس مجلس الأمة، العضو رابح بغالي (رئيس الوفد)، العضو عمار دهشار والإطار السامي بالمجلس، السيد رؤوف طوطاوي.