مجلس الأمة يشارك في مشاورات الجمعية البرلمانية للمتوسط حول المناخ

شارك عضو مجلس الأمة، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للمتوسط، إلياس عاشور، اليوم الإثنين، في المشاورات رفيعة المستوى التي تنظمها الجمعية.

وحسب بيان للمجلس، فقد تم تنظيم المشاورات حول موضوع “الطريق نحو COP22 وCOP26: دور برلمانيي المنطقة الأورمتوسطية ومنطقة الخليج في المفاوضات حول المناخ”.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة مفاوضات إقليمية ودولية، تتعلق بالتعاون الدولي من أجل المناخ. وجاءت هذه المشاورات، تحضيرا للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذا المؤتمر الـ 22 للدول الأطراف في اتفاقية برشلونة المقرر عقدهما الخريف القادم.

وتهدف هذه المشاورات إلى توفير فرصة للبرلمانين من أجل تبادل المعلومات مع خبراء رفيعي المستوى، حول المجالات الأربع التي ستتمحور حولها المفاوضات القادمة وهي: الإمداد والاستخدام المستدامين للطاقة، والتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والتحضر والتنقل النظيف، والإدارة الساحلية المستدامة.

ودعا ممثل مجلس الأمة خلال النقاش، إلى تكثيف الجهود من أجل مواجهة هذا التحدي العالمي الصعب، من خلال احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما استعرض ذات المتحدث، تجربة وجهود الجزائر في هذا الخصوص، مذكرا باستحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والتي من أهدافها ترقية تنفيذ انتقال طاقوي قائم على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتشجيع استعمالها في القطاع الاقتصادي بواسطة اجراءات تحفيزية.

و أكد ممثل مجلس الأمة مرافقة البرلمانيين لجهود الدولة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وتجسيد الانتقال الطاقوي من خلال تشريع قوانين داعمة لهذا المسار، مؤكدا على ترتيبات تتعلق بمشروع قانون للانتقال الطاقوي في الجزائر، يتضمن انهاء اعتماد الجزائر على الوقود الاحفوري من نفط وغاز في آفاق عام 2030.