مجلس الأمة يشارك في ملاحظة التشريعيات في تونس

يشارك مجلس الأمة، ضمن وفد الجمعية البرلمانية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم السبت، من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية في تونس.

وحسبما بيان للمجلس، يشارك عضو مجلس الأمة، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلياس عاشور، ضمن وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، في ملاحظة الانتخابات التشريعية في تونس، المقرر إجراؤها اليوم السبت.

وتجري هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب جديد، والتي ينظمها القانون الانتخابي. الذي أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الـ15 سبتمبر الماضي.

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.

وسيتشكل البرلمان الجديد من 161 نائبا، وقد ترشح لهذه الانتخابات 1058 مرشحا، من بينهم 122 امرأة “12 بالمائة”.