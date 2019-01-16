مجلس الأمة يشارك في ندوة “تجارب المصالحات الوطنية” بالمغرب

سيشارك مجلس الأمة في أشغال الندوة الدولية ولـ”تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الإستقرار السياسي”.

والسلم الاجتماعي وبناء السلام “يومي 17 و 18 جانفي الجاري بالرباط المغربية.

ويشارك عبد الحق كازي تاني، عضو مجلس الأمة، في ندوة دولية حول “تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام”.

وكذا الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي التي تنظمهما رابطة مجالس الشيوخ.

والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي.

وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك يومي 17 و 18 جانفي 2019، بالعاصمة المغربية الرباط.