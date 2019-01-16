مجلس الأمة يشارك في ندوة “تجارب المصالحات الوطنية” بالمغرب

سيشارك مجلس الأمة في أشغال الندوة الدولية ولـ”تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الإستقرار السياسي”.
والسلم الاجتماعي وبناء السلام “يومي 17 و 18 جانفي الجاري بالرباط المغربية.
ويشارك عبد الحق كازي تاني، عضو مجلس الأمة، في ندوة دولية حول “تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام”.
وكذا الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي التي تنظمهما رابطة مجالس الشيوخ.
والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي.
وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك يومي 17 و 18 جانفي 2019، بالعاصمة المغربية الرباط.
ويتضمن جدول الأعمال دراسة المحاور التالية، المصالحة الوطنية من منظور العدالة الانتقالية.
تجارب المصالحة: نتائج وتحديات، دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة، ودور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار.
كما سيتم الإعلان عن تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي والمصادقة على ميثاقها التأسيسي.
وذلك تفعيلا لمضمون البيان الختامي للمنتدى البرلماني الاقتصادي لإفريقيا والعالم العربي:”من أجل بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي”.
والذي انعقد بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.
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