مجلس الأمة يشارك في ورشة تكوينية للإتحاد البرلماني الدولي

يشارك إطارات عن مديرية التوثيق والأرشيف بمجلس الأمة، في ورشة تكوينية، موسومة بـ “خدمات المكتبة والبحوث البرلمانية” من تنظيم الإتحاد البرلماني الدولي.

وتنطلق أشغال الورشة التكوينية في الفترة الممتدة من 6 إلى غاية 8 اكتوبر الجاري، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. ويتضمن برنامج الورشة استعراض ودراسة مواضيع تتعلق بتعزيز البرلمانات في دعم خدمات المكتبة والبحوث، ودورالبيانات في خدمات المكتبة والبحوث البرلمانية. بالإضافة إلى مكانية الوصول، والتنوع، والشمولية في خدمات المكتبة و البحوث البرلمانية.

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