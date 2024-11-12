مجلس الأمة يشرع الخميس في مناقشة قانون المالية 2025

ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعاً لمكتب المجلس، حضره رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني.

وحسب بيان للمجلس، تناول الاجتماع رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024 التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025. إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.

وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها.

وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر. على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستم. بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.

وستُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس. لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر. تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.

وسيتولى وزير المالية، بعد زوال اليوم نفسه، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.

وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025. قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.