مجلس الأمة يشرع في مناقشة نص قانون المرور

شرع أعضاء مجلس الأمة، صباح اليوم الخميس، في مناقشة نص قانون المرور. الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.

وفي جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بعرض نص قانون المرور، ليفتح، بعدها، باب المناقشة أمام أعضاء المجلس.

ويتضمن نص قانون المرور في صيغته الجديدة جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، ضمانا لحماية الأرواح والممتلكات، في مقاربة تجمع بين التوعية والردع.