مجلس الأمة يشيد بسياسة رئيس الجمهورية مع المتعاملين الإقتصاديين

أشاد مكتب مجلس الأمة الموسّع بجنوح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية إلى المتعاملين الإقتصاديين والشركاء الإجتماعيين. مؤكدا أن خوارزميات الجزائر الجديدة هي خاضعة لمقاربات براغماتية. باعثة على الطمأنينة في نفوس المتعاملين الإقتصاديين والخلاّقين للثروة ومناصب الشغل.

وحسب بيان لمجلس الأمة، أكد من خلاله أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة. يتابع بكامل الإهتمام الخطاب المؤطر والسامي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال. وما تضمنّه من توجيهات وتعليمات تؤسس لدولة وطيدة الأركان، متينة الصّرح والبنيان، مهيبة الجناح.

كما ثمن المكتب مضامين خطاب رئيس الجمهورية باعتباره خارطة طريق تضبط ضرورات المرحلة راهنا وتعبّد طريقها مستقبلا بما يحصّن دعائم الإقتصاد الوطني وأسسه. بغية تحقيق إستقلالية إقتصادية فعلية وحقيقية تدعم إستقلالية القرار السياسي الوطني وتعزز ريادة بلادنا كدولة مسموعة ومحترمة. مؤكدا أن الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشرئبة لتغيير الوضع على الأصعدة كافة. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، تعمل بالفعل لرفع المعاناة التي كانت تعترض طريق المتعاملين الاقتصاديين. لاسيما مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المكتب، ان رئيس الجمهورية حريص غاية الحرص ومؤمن أعمق الإيمان بالسير على هدي حماية الاقتصاد الوطني وتمتينه وتنوعه في إطار ترجمة التزاماته الـ 54 التي قطعها على الشعب الجزائري.

كما أوضح البيان، أن مكتب مجلس الأمة، يؤكد بأنّ حلم التحرر من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات الذي ظل يراودنا ولا يفارقنا. ها نحن اليوم نرتشف بواكير رضابه وإن طال فقد صار حقيقة وواقعاً. بيد أنّه يستدعي تنسيقا وتكاملا مؤسساتيا. كما يستوجب أيضا مضاعفة الجهد وتدبير الأدوات التي تساعد على تجنب الموعقات التي تكبح عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيعود بالخير الوفير على الجزائريات والجزائريين كافّة”.

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