مجلس الأمة يصادق على قانوني المقاول الذاتي والوظيفة العمومية

عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الخميس، جلسة عامة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، أين تم التصويت على 3 نصوص قانونية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، حضر الجلسة، كل من إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ويوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وياسين مهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة.

وخصصت الجلسة للمصادقة على 3 نصوص قوانين وهي “نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي”.

و”نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عان 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”. و”نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023″.

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للحضور، و بعد تلاوة التقارير التكميلية للجان المختصة، عرض رئيس المجلس نصوص القوانين الثلاث للمصادقة كل واحد على حدى، حيث حظيت إجماع أعضاء المجلس.